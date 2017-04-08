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أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية

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أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية

مصراوي Masrawy

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية

القاهرة - مصراوي:

قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إنه تقرر حظر تحليق الطائرات من دون طيار فوق 133 منشأة عسكرية أمريكية لمخاوف أمنية بشأن استخدام طائرات بدون طيار غير مصرح لها بالتحليق - بحسب سكاي نيوز.

وصدر الإجراء في ظل قلق مسؤولين أمريكيين والقطاع الخاص في الولايات المتحدة من احتمال استخدام طائرات بدون طيار تشكل خطرا أو معادية في مواقع مثل القواعد العسكرية والمطارات والاستادات الرياضية.

وقالت الإدارة في بيان إنها اتفقت مع وزارة الدفاع على منع تحليق هذا النوع من الطائرات في محيط المنشآت العسكرية اعتبارا من 14 أبريل.

وتشمل المنشآت القواعد العسكرية في أنحاء الولايات الأمريكية.

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مصراوي Masrawy

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