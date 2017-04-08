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جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه»

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جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه»

التحرير

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قال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن فريقه مستعد لمواجهة أنجيه بالدوري الفرنسي.

وأضاف المدير الفني لموناكو: "لقد عملنا مع مبابي لكي لا يتأثر بوسائل الإعلام، لأنه بدأ اللعب منذ فترة قصيرة فقط".

ورفض جارديم التعليق على مستقبل كيليان مبابي صاحب الـ18 عاما، وقال: "لا نزال ندعمه لأنه لا زال لاعبًا صغيرًا، لكنه ناضج جدًا مقارنة بعمره".

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وأضاف: "لقد رأيته يتحدث لوسائل الإعلام وكان هادئا جدًا، إنه يتفهم ما يتوجب عليه فعله، يحتاج للحفاظ على نفسه وتحسين مستواه العالي".

ويحتل موناكو المركز الأول، في الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة. 

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التحرير

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