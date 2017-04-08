صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج

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يقترب النجم المصري محمد صلاح من العودة إلى البريميرليج في الموسم المقبل، بحسب ما كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت".

وقبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي للعب بصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة في مطلع عام 2015، انتقل صلاح إلى تشيلسي قادما من بازل السويسري في عام 2014، ومن ثم انضم لروما بصيغة نهائية في صيف العام نفسه.

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وقالت الصحيفة إن هنالك عدة أندية إنجليزية ترغب في التوقيع مع اللاعب المصري من دون ذكر اسم أحد منها، بينما يوافق روما على التخلي عنه في حال كان المبلغ المالي المدفوع مجزيا بعد التوقيع معه مقابل 13 مليون يورو.

ويسعى روما لبيع محمد صلاح من أجل تحقيق التوازن المالي والرياضي في ظل اقترابه من بناء ملعب خاص به.