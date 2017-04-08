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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم السبت :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 725 جنيه
أسمنت النصر النصر 713 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 698 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 720 جنيه
أسمنت حورس حورس 710 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 703 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 705 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 725 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 695 جنيه
أسمنت العريش العسكري 715 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنيه
السويس للأسمنت السويس 718 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 725 جنية
أسمنت تكنو تكنو 698 جنية
أسمنت حلوان حلوان 725 جنية
أسمنت شورى شورى 698 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية
السويدي السويدي 725 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 703 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 695 جنية

 

المصدر:365 

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