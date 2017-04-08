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«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ»

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«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» «الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ»

التحرير

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علق صفوان محمد، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، (وصاحب أول توكيل لمبادرة محمد البرادعي من أجل تغيير نظام الحكم، والتي انطلقت عام 2009)، على لقاء المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع بإيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق، لمناقشة سبل تعزيز السلام في الشرق الأوسط، قائلًا: «اللقاء خاطئ والدكتور البرادعي أخطأ فيه».

وأضاف محمد خلال مداخلة أمس الجمعة ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «من الطبيعي أن أنتقد لقاء الدكتور البرادعي، على الرغم من دعمه، وهو لا يشغل أي مناصب رسمية لذلك لقاؤه غير مبرر، وليس له سبب، إضافة إلى باراك نفسه ليس الشخص الذي سيؤثر في عملية السلام».

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وتابع: «البرادعي قبل كده كان ليه صورة مع شارون، وقتها أنا اتضايقت من الصورة لكن بررت اللقاء ده بأن البرادعي شخصية دبلوماسية والراجل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فطبيعي مضطر يقابل ناس مش على هواه ويسلم عليهم، إنما دلوقتي لا».

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التحرير

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