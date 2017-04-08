جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

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وجهت سارة أوباما، جدة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي تعيش في قبيلة «الوو»، بدولة كينيا، رسالة إلى الشعب المصري، قائلةً: «أناشد المصريين بأن يتحلوا بالرحمة، وأن يساعدوا المحتاجين، وأن يتأسوا برحمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم».

وأضافت "ماما سارة" خلال حوارها أمس الجمعة للإعلامية منى سويلم مقدمة برنامج «أون أفريقيا»، عبر فضائية «أون لايف»، من كينيا، أنها لا تعرف من اللغة العربية سوى العبارات التي تستخدمها في الصلاة، موضحةً أن تعاليم الإسلام عديدة، ومن أهمها الزكاة، وليست الصلاة فقط.

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«ماما سارة» كما يسميها الكينيون، تعيش في قبيلة «الوو»، والتي تبعد 30 كيلو مترًا عن بحيرة فيكتوريا، وتقوم بأعمالِ خيرية عدة، ولديها مؤسسة غير هادفة للربح، لرعاية الأطفال المهمشين وتعليمهم من أجل مستقبل أفضل، وتحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والعالمي أيضًا، إذ أنها حصلت على شهادات دولية عدة على دورها في الخيري والإنساني، إلى جانب حصولها على درجة الدكتوراة الفخرية رغم أنها لم ترتد المدارس مطلقًا، وتشتهر بأنها سيدة مسلمة ذات قلب طيب.