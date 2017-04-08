صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية

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شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط حفل الزفاف الجماعي للأيتام الذي أقيم مساء أمس الجمعة لـ19 عريسًا وعروسة من الأيتام، وسط مشاعر الفرح وعلى أنغام أغاني فرقة أسيوط للموسيقى العربية.

وأقيم الحفل الذي نظمته مديرية التضامن بأسيوط في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم العربي الذي يوافق أول جمعة من أبريل من كل عام، بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، بالإضافة إلى كل من سالم صقر مدير جميعة الأرومان فرع أسيوط، ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمن الحفل عروضا فنية لفرقة التنورة وفقرات غنائية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، والتي تجاوب معها الحضور بالتصفيق والغناء.

ومن جانبه قدم المحافظ خلال الحفل التهنئة للعرسان، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وحرص على مصافحتهم جميعا والتقاط الصور التذكارية معهم.

وقدم مساعدات مالية لهم بواقع شيك بمبلغ 7000 جنيه لكل عروسة وعريس، بالإضافة إلى أدوات منزلية لعش الزوجية مساهمة من إحدى الشركات، كما قدم مساعدات مالية لعدد 15 عروسة وعريس أيتام خارج حفل الزفاف بواقع شيك بمبلغ 7000 جنيه لكل منهم أيضا.

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وأكد الدسوقي أن المحافظة تحرص على تنظيم هذا الحفل باستمرار كل عام حرصًا منها على إدخال الفرحة على الأيتام، مشيرًا إلى ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً في بناء المجتمع، ونوه باهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما قدم المحافظ الشكر لكل من ساهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام وعلى رأسها جمعية الأورمان الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لاهتمامهم بالجانب الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الفقيرة.

وعبر سالم صقر مدير جمعية الأورمان فرع أسيوط عن شكره وتقديره لدعم وحضور المحافظ ورعايته للأيتام، مشيرا إلى أن العديد من الشركات تبرعت بمبالغ مالية لشراء أدوات منزلية للعرائس.