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نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية»

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نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية»

التحرير

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علق المحامي نجيب جبرائيل، على الهجمات الأمريكية على مطار الشعيرات السوري، قائلا إن أمريكا عادت لتمارس دور بلطجي المنطقة العربية، متسائلا: كيف تأكدت الولايات المتحدة أن من استخدم السلاح الكيماوي هو الجيش السوري دون تشكيل لجنة تقصي حقائق مع وجود العديد من الأطراف المتنازعة في سوريا.

وأضاف جبرائيل، خلال لقائه أمس الجمعة ببرنامج "انفراد"، المذاع على قناة "العاصمة"، أن الرئيس الأمريكي دنالد ، ضرب بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط وقام بتنفيذ ضربة منفردة في سوريا، وهذا ما فعله الحزب الجمهوري أيضًا في العراق، مستنكرا موقف الدول العربية من القضية السورية والهجوم الذي تم من جانب أمريكا.

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واستهدفت صواريخ أمريكية مطار الشعيرات في دمشق ما أسفر عن تدمير عدد من الطائرات ووقوع قتلى ومصابين بين أفراد الجيش السوري النظامي.

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التحرير

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