ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم السبت :

السعر العالمي : 1,259.22 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 719 عيار 22 659 عيار 21 629 عيار 18 539 عيار 14 419 عيار 12 359 الاونصة 22,356 الجنيه الذهب 5,032 الكيلو 718,857

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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