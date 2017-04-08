10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إن بلاده على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة، وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه أجرى محادثات عميقة ومكثفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هجوم واشنطن على قاعدة جوية في سورية يعتبر عدوانًا.

1- رئيس الوزراء الروسي: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في موسكو الجمعة (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، إن بلاده على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهجوم الأمريكي على قاعدة جوية سورية كان يمكن أن يقود إلى نزاع عسكري.

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2- الرئيس الصيني: المحادثات مع ترامب كانت عميقة ومكثفة

الرئيس الصيني شي جين بينج (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في فلوريدا الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الصيني، شيء جين بينج، إنه أجرى محادثات عميقة ومكثفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

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3- ترامب لنظيره الصيني: ''ستكون علاقتنا جيدة جدًا''

الرئيس الصيني شي جين بينج (يمينًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسارًا) في فلوريدا الجمعة (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه في منتجع مارالاجو الفخم الذي يملكه في فلوريدا نظيره الصيني شي جينبينع أن القمة الأولى بينهما سمحت ببناء "صداقة" و"علاقة جيدة جدا جدا وطويلة الأمد".

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4- بوتين: الضربات الأمريكية لسوريا عدوان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 17 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هجوم الولايات المتحدة على قاعدة جوية في سورية يعتبر عدوانا، ويسبب أضرارا للعلاقات الروسية الأمريكية ولمحاربة الإرهاب بشكل عام.

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5- الأسد: الضربة الأمريكية تصرف أرعن وغير مسؤول

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، في بيان أصدرته الرئاسة الروسية إن الضربة الأمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط البلاد تصرفًا أرعن غير مسؤول".

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6- رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين

رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الجمعة، أن كل شىء يشير إلى وقوع هجوم إرهابى، وأن شخصين لقيا حتفهما في حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة فى وسط مدينة ستوكهولم .

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7- أردوغان: الضربة الأمريكية في سوريا ''غير كافية''

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة في 5 أبريل 2017 (أ ف ب)

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالضربة الأميركية على مطار الشعيرات بوسط سوريا، لكنه اعتبر أنها "غير كافية" وطالب بإجراءات أخرى.

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8- رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الأمريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - أرشيفية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية لنظام دمشق "تثبت التصميم الضروري ضد هجمات كيميائية همجية".

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9- لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو في 3 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الضربة الأمريكية ضد القاعدة الجوية السورية هو عمل عدواني مبني على حجج واهية، مشيرًا إلى أنها تذكر بما قامت به الولايات المتحدة في العراق.

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10- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الضربة الأمريكية في سوريا "عدوان أمريكي"

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي - أرشيفية

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الضربة الأمريكية التي استهدفت مطارا عسكريا في سورية ووصفها بأنها "عدوان أمريكي".

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