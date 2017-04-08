بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا»

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أنهى فريق الأهلي، الجولة الـ22 من الدوري المصري، وهو متصدر جدول المسابقة، برصيد 58 نقطة، متوفقاً على مصر المقاصة بفارق 7 نقاط، فيما يبتعد عن غريمه التقليدي الزمالك، الذي يحتل المركز الرابع، بفارق 18 نقطة.

يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع في البطولة وفقا لأرقام هذا الموسم، حيث لم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف فقط، خلال 22 مباراة منذ انطلاق المنافسة، متفوقا على فرق الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وكذلك دوريات شمال إفريقيا.

ورغم أنه لم تُضف أي أسماء جديدة لخط دفاع النادي الأحمر، عما كانت عليه الموسم الماضي، إلا أنه يلاحظ الفرق الكبير في الأرقام بين الموسمين، إذ استقبلت شباك الشياطين 24 هدفا في 34 مباراة الموسم الماضي بنسبة 0.7% في كل مباراة، مقابل 0.18% هذا الموسم.

ويرجع الفضل في ذلك إلى "الخلطة السرية" التي أعدها البدري وأجبر جميع لاعبيه على الالتزام بها، منذ بداية الموسم، معتبرا أن "الدفاع الجيد"، هو الطريق الوحيد نحو تحقيق الألقاب.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي الفرق الأقل استقبالا للأهداف في الدوريات الـ5 الكبرى، وقارة إفريقيا.

* قارة أوروبا

- في الدوري الألماني، كان فريق بايرن ميونيخ أقل فرق البوندسليجا استقبالاً للأهداف، إذ خاض 27 مباراة، لم تستقبل شباكه سوى 14 هدفا.

ويتصدر البايرن، جدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة.

- يعد توتنهام، أقل فرق البريميرليج استقبالاً للأهداف، إذ لعب 30 مباراة، استقبل فيها 22 هدفا.

ويحتل توتنهام المركز الثاني، برصيد 65 نقطة.

- نجح فريقا أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو، في احتلال المركز الأول، كأقل فرق "الليجا" استقبالاً للأهداف، إذ خاضا كل منهما 30 مباراة، استقبلت فيها شباكهما 23 هدفا.

ويأتي أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بينما يحتل بيلباو المركز السادس برصيد 50 نقطة.

- وجاء فريق السيدة العجدوز، كأقل فرق الدوري الإيطالي استقبالا للأهداف، حيث خاض 30 مباراة بالكالتشيو، اهتزت فيها شباكه عشرين مرة.

وتصدر يوفنتوس جدول الدوري، برصيد 74 نقطة.

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- تفوق باريس سان جيرمان، على فرق الدوري الفرنسي، في استقبال الأهداف، إذ لم تحتضن شباكه سوى 21 هدفا، خلال 30 مباراة.

وحصل سان جيرمان على 68 نقطة، ليأتي بها في المركز الثاني، خلفا لفريق موناكو، الذي يتصدر المنافسة، بـ 71 نقطة.

* وفي إفريقيا

- في الدوري المغربي، جاء فريقا، الرجاء الرياضي، ونهضة البركان، كأقل فرق الدوري استقبالا للأهداف، حيث خاض كل منهما 22 مباراة، ولم تستقبل شباكهما سوى 11 هدفًا.

ويحتل الرجاء، صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يأتي النهضة في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

- "اتحاد الحراش"، هو أقل فرق الدوري الجزائري استقبالا للأهداف، حيث إنه لم يستقبل سوى 17 هدفا، في 24 مباراة خاضها.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر في ترتيب المسابقة، برصيد 31 نقطة.

- استطاع فريق الصفاقسي، أن يتفوق على جميع منافسيه، في "عدم استقبال الأهداف"، إذ لم تسكن شباكه سوى 5 أهداف، خلال 14 مبارة خاضها بالدوري.

ويحتل الصفاقسي المركز الأول برصيد 30 نقطة.

- وفي الدوري السوداني، يعادل المريخ "رقم الأهلي"، إذ لم تسكن سوى 4 أهداف فقط، من 8 مباريات خاضها.

ويأتي في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.