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«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية

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«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية «بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية

التحرير

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قال الدولي التونسي ولاعب الأهلي السابق، أنيس بوجلبان، إن الإيفواري سليمان كوليبالي، مهاجم الأهلي الجديد، يذكره بزميله السابق الأنجولي أمادو فلافيو.

وأضاف بوجلبان - في مداخلة هاتفية من تونس مع برنامج " الأهلي" - الذي يقدمه عبد الحميد حسن، عبر قناة الأهلي، إن "كوليبالي هو المهاجم الذي يحتاجه الفريق ويبحث عنه منذ سنوات".

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واعتبر لاعب الصفاقسي السابق أن النيجيري جونيور أجاي والتونسي علي معلول يقدمان مستويات طيبة مع الأهلي، رغم الضغوط الإعلامية.

وفي سياق آخر قال بوجلبان إنه اتجه للعمل كمدير فني مع أحد الأندية التونسية، مشيرًا إلى أن المدرب فوزي البنزرتي هو الأقرب حالياً لقيادة منتخب نسور قرطاج، خلفاً للبولندي هنري كاسبرزاك.

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