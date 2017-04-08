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دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية

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دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية

مصراوي Masrawy

الضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية

بيروت- (د ب أ):

رحب مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة، بالضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة جوية سورية، معربا عن أمله في ان تساعد على وقف الهجمات على الشعب السوري.

وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني في بيان إن "دول مجلس التعاون الخليجي تأمل في ان تشكل هذه الضربة الصاروخية رادعا للنظام السوري لوقف اعتداءته الهمجية على الشعب السوري".

ويضم مجلس التعاون الخليجي ، وهو تحالف سياسي واقتصادي، ست دول هي والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنةعمان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سورية بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك ردا على هجوم يشتبه بأنه كيميائي فى بلدة خان شيخون في ريف إدلب" .

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