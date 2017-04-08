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تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

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تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور

في واقعة لا تتكرر كل يوم اكتشفت سيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها، أن لها أختا غير شقيقة تعيش على مسافة قريبة منها منذ 8 سنوات، بالصدفة البحتة، وجاء ذلك بعدما أقنعهما صديق مشترك بالتواصل عبر موقع "فيس بوك".

وكانت "نيا هايز"، وهي من مدينة "فيشرز" بولاية "إنديانا" الأمريكية، على علم بأن والدها لديه ابنة أخرى، لكنه عندما توفي في عام 2012، لم تتمكن العائلة من العثور عليها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أحد زملاء "نيا"، ويدعى "دايف باركيز" قرر التواصل مع صديقته من أيام المدرسة "لانا هايز"، 42 عاما، وأدرك حينئذ أنها و"نيا" تشبهان بعضهما البعض، وأقنع "نيا" بإضافة "لانا" على "فيس بوك" وتواصلت الاثنتان معا، وتحدثتا عبر الهاتف الثلاثاء، قبل أن تلتقيا في اليوم التالي.

وكانت والدة "لانا" قد تطلقت من والدها عندما كانت الأخيرة طفلة، وحاولت هي البحث عنه عندما كانت في الـ19، واتصلت به في منزله، وأجاب طفل على الهاتف، فأغلقت الخط، وكان والدها يحتفظ بصورة لها وهي طفلة ومكتوب عليها اسمها.
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور
تعاملت مع جارتها 8 سنوات بطريقة عادية حتى اكتشفت مفاجأة.. صور
 
المصدر : صدى البلد

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