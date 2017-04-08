فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا

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تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينمها، اليوم الجمعة، علي ملعب كومرزبنك أرينا، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من البوندسليجا.

وأحرز الأهداف ميات جاسينوفيتش، وماركو فبيان، لصالح آينتراخت، في الدقيقتين 73، و48، بينما سجل لبريمن "فين بارتلر"، و"جينيزوفش زلاتكو"، في الدقيقتين الـ43،37.

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وبهذه النتيجة رفع آينتراخت رصيده الي النقطة الـ38، محتلًا المركز السابع في المسابقة، بينما ارتفع رصيد بريمن إلى النقطة الـ36، ليحتل المركز العاشر في جدول المنافسة.