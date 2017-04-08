أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا

Google+ Print
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينمها، اليوم الجمعة، علي ملعب كومرزبنك أرينا، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من البوندسليجا. 

وأحرز الأهداف ميات جاسينوفيتش، وماركو فبيان، لصالح آينتراخت، في الدقيقتين 73، و48، بينما سجل لبريمن "فين بارتلر"، و"جينيزوفش زلاتكو"، في الدقيقتين الـ43،37.

شاهد أيضا

وبهذه النتيجة رفع آينتراخت رصيده الي النقطة الـ38، محتلًا المركز السابع في المسابقة، بينما ارتفع رصيد بريمن إلى النقطة الـ36، ليحتل المركز العاشر في جدول المنافسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي