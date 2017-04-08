أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا

Google+ Print
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فاز فريق فياريال على نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي ملعب لاسيراميكا، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني. 

سجل أهداف فياريال كل من فيكتور رويز، وسيدريك باكامبو، أدريان لوبيز، في الدقائق الـ58،47،17، بينما أحرز هدف بيلباو اللاعب إيميريك لابورت، في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول. 

شاهد أيضا

ونجح فياريال في رفع رصيده إلى النقطة الـ54، ليحتل المركز الخامس في جدول الليجا، بينما توقف رصيد بيلباو عند النقطة الـ50 محتلًا المركز السادس بجدول المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي