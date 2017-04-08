فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا

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فاز فريق فياريال على نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي ملعب لاسيراميكا، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف فياريال كل من فيكتور رويز، وسيدريك باكامبو، أدريان لوبيز، في الدقائق الـ58،47،17، بينما أحرز هدف بيلباو اللاعب إيميريك لابورت، في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

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ونجح فياريال في رفع رصيده إلى النقطة الـ54، ليحتل المركز الخامس في جدول الليجا، بينما توقف رصيد بيلباو عند النقطة الـ50 محتلًا المركز السادس بجدول المسابقة.