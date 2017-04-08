في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل

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يحتفل الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الجمعة، 7 أبريل، بعيد مولده الـ34، في مسيرة مليئة بالعطاء وحياة شهدت الكثير من الأزمات والمطبات.

ريبيري من مواليد 7 أبريل 1983، في بلدة بولوني بفرنسا، لاعب كرة قدم محترف، يلعب معظم الوقت في مركز الجناح الأيسر وهو مركزه المفضل، ولقبه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان بـ"جوهرة الكرة الفرنسية".

في التقرير التالي نستعرض أبرز المحطات واللقطات من حياة اللاعب الفرنسي:-

حياته

أكد ريبيري في وقت سابق انتماءه للدين الإسلامي، وسعادته باسمه الجديد "بلال يوسف محمد"، مشددًا على الدور الكبير الذي يلعبه الدين الإسلامي في حياته، حيث قال إنه يحرص على أداء الصلاة في المنزل أو في الفندق قبل المباريات، لكنه اعترف بصعوبة الصيام في الأيام التي يخوض فيها مبارياته.

اللاعب الفرنسي متزوج من الجزائرية وهيبة بلهامي، الفرنسية الجنسية، وله منها طفلتان هيزيا وشاهيناز، وطفلان هما سالف ومحمد، ولديه أخان أصغر منه هما فرانسوا وستيفان، والاثنان لاعبا كرة قدم، أحدهما في الدوري الفرنسي، والآخر لعب للفريق الثاني في بايرن ميونيخ.

فرانك ريبيري كانت ثروته تبلغ 55 مليون دولار قبل أن يتبرع بمبلغ 10مليون دولار لبناء مسجد في فلورنسا، في إيطاليا، لكن الآن تبلغ ثروته أكثر من 45 مليون دولار.

الندبة الشهيرة

تعرض ريبيري في صغره إلى حادث سيارة نتج عنه إصابته بندبه طولية بوجهه، إلا أنه رفض القيام باي عمليات تجميلية قائلًا: "اعتبرها سبب تألقي في عالم كرة القدم"، حيث أصبحت هذه العلامات المميزة هي القوة التي تدفعه للتألق وتحقيق آماله للتغلب على سخرية الآخرين من التشوهات - على حد قوله -.

مسيرته مع الأندية

بدأت مسيرة اللاعب مبكرًا حيث لعب في صفوف فريق بولوني الفرنسي من 2000 حتى عام 2002، ثم انتقل إلى فرق أوليمبك أليس، ليذهب في عام 2003 إلى فريق ستاد بريست، ثم انضم في 2004 إلى صفوف فريق ميتز، ومنه في يناير عام 2005 إلى فريق جالاطة سراي التركي، ثم في صيف العام ذاته عاد إلى فرنسا عن طريق مارسيليا، لينتقل في عام 2007 إلى فريق بايرن ميونخ، في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

لعب ريبيري حتى الآن 458 مباراة مع جميع الأندية، سجل خلالهم 125 هدفًا، وصنع 190 هدفًا، وحصل على 54 بطاقة صفراء، و3 بطاقات صفراء تحولت إلى حمراء، و3 بطاقات حمراء مباشرة، وخاض 34 ألفًا و834 دقيقة في الملعب.

مسيرته الدولية

في 27 مايو 2006 احتفل ريبيري بخوض أول مباراة دولية له عندما شارك احتياطيًا في الدقيقة 75 بديلًا لديفيد تريزيجيه، في المباراة التي جمعت فرنسا وديًا مع المكسيك، وانتهت بفوز الديوك 1-0.

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كان ريبيري ضمن تشكيلة مدرب منتخب السابق، ريمون دومينيك، التي شاركت في نهائيات كأس العالم ألمانيا 2006، وسجل أول أهدافه الـ16 مع صفوف المنتخب بعد شهر في مرمى إسبانيا في الدور الثاني من كأس العالم 2006، منذ تلك المباراة أصبح ريبيري الركيزة الأساسية في منتخب بلاده.

وكان ريبيري ضمن صفوف الديوك في العرس الكروي في جنوب إفريقيا 2010، ثم احتفظ بمركزه أساسيًا بعد استلام لوران بلان، مهمة تدريب فرنسا، خلفًا لريمون دومينيك، كما كان أحد اللاعبين الأساسيين لدى المدرب ديدييه ديشان حتى تعرضه لإصابة في ظهره حالت دون مشاركته في كأس العالم البرازيل 2014.

لعب ريبيري 81 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها 16 هدفًا، واعتزل اللعب دوليا في 13 أغسطس 2014، وشرح ريبيري لمجلة كيكر الألمانية قراره بقوله: "أريد تكريس المزيد من الوقت من أجل عائلتي، يجب أن يعرف المرء متى يتوقف، لقد عشت أشياء كثيرة، وقد حان الوقت للتوقف، يجب أن تكون الفرصة سانحة أمام لاعبين آخرين، وشاهدنا في كأس العالم أنه لا خوف على مستقبل المنتخب الفرنسي".

إصابته بالشلل

أصيب ريبيري عام 2015 في كاحله الأيمن إصابة قوية، تفاقمت بعدها وأدت إلى إصابته بالشلل، الذي كاد أن ينتج عنه اعتزاله كرة القدم نهائيًا، لكن في عام 2016 عاد ريبيري للمشاركة مع بايرن ميونخ تدريجيا، ولا زال يشارك حتى الآن.

الألقاب الشخصية

-أفضل لاعب كرة قدم فرنسي 2007 - 2013.

- أفضل لاعب في الدوري الألماني 2007 - 2008 - 2013.

- أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا 2012- 2013.

- ترشيحه ﻷفضل لاعب بالعالم 2013.

ألقابه مع الأندية

- جالاطة سراي: كأس تركيا "2004 - 2005".

- أولمبيك مارسيليا: كأس انترتوتو عام 2005.

- بايرن ميونخ: الدوري الألماني "6 مرات"، كأس ألمانيا "5 مرات"، كأس السوبر الألماني "3 مرات"، دوري أبطال أوروبا "2013"، كأس السوبر الأوروبي "2013"، كأس العالم للأندية "2013".