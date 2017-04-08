حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل

وقعت، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة فى العديد من العواصم العالمية والتى كان أهمها لقاء ترامب و الرئيس الصينى و مظاهرات فى جنوب افريقيا، إضافة إلى قتلى جراء عملية دهس فى السويد.

1-الرئيس الصيني فى زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس ترامب يرافق الرئيس الصينى فى فلوريدا اليوم الجمعة(أ ف ب)

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه أجرى محادثات مكثفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

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2-عملية الدهس في السويد

موقع حادث دهس مدنيين بسيارة فى ستوكهولم اليوم الجمعة(أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أن كل شيء يشير إلى وقوع هجوم إرهابي، وأن شخصين لقيا حتفهما في حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة في وسط ستوكهولم.

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3- عشرات القتلى جراء انقلاب عبارة في ميانمار

قوات الامن فى مدينة يانجون - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في ميانمار، مقتل 20 شخصا على الأقل إثر انقلاب عبارة في منطقة "دلتا إيراوادى".

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4- مظاهرات في جنوب أفريقيا

مظاهرات مناوئة للرئيس زوما فى كيب تاون اليوم الجمعة(أ ف ب)

خرج عشرات الآلاف من سكان جنوب إفريقيا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، داعين الرئيس جاكوب زوما، إلى الاستقالة.

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5-تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها

قوات الأمن التركى بالقرب من القنصلية الهولندية فى اسطنبول يوم 12 مارس 2017(أ ف ب)

أشارت وسائل الإعلام إلى أن المتضررين، وكثير منهم في تركيا لقضاء عطلات أو لزيارة أقارب، كانوا يجاهرون بانتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تشن حكومته حملة صارمة على أنشطة المعارضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

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