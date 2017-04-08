العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

مرت المنطقة العربية، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أهمها الضربات الامريكية في سوريا و التصعيد الروسي، إضافة إلى انفجار دموي فى مقديشيو

1-أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا

الولايات المتحدة الأمريكية تطلق صواريخ على سوريا من البحر المتوسط اليوم الجمعة(أ ف ب)

أكد مسؤول أمريكي إطلاق واشنطن "59 صاروخا موجها عالي الدقة" على أهداف في سوريا، مشيرا إلى أن الضربة الأمريكية بصواريخ توماهوك على القاعدة الجوية السورية في حمص تمت بالفعل.

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2-ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الصومال

نقل المصابين جراء انفجار فى مقديشيو-أرشيفية(أ ف ب)

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار عبوة ناسفة في ميني باص في منطقة شابيلى السفلى بالصومال إلى 20 شخصًا على الأقل.

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3-موسكو تعلق العمل باتفاق السلامة الجوية مع واشنطن

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فى موسكو يوم اليوم الجمعة(أ ف ب)

أعلنت روسيا تعليق الاتفاق مع واشنطن الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق سوريا، بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية لنظام دمشق.

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4-مجلس الأمن يبحث الضربة الأمريكية في سوريا

سفير روسيا فى مجلس الأمن بنيويورك اليوم الجمعة(أ ف ب)

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الضربة الأمريكية في سوريا بعد هجوم كيميائي مفترض لقوات الرئيس السوري بشار الأسد أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.

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5-طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

طائرة اسرائيلية من طراز إف-35 فى حيفا يوم 29 ديسمبر 2016(أ ف ب)

أوضح بيان للجيش اللبنانى أنه طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة "كفركلا" ، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل والشمال ، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة "علما الشعب".

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