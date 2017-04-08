بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شهد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، حفل الزفاف الجماعي للأيتام الذي أقيم مساء اليوم لـ19 من الأيتام، وسط مشاعر الفرح وعلى أنغام أغاني فرقة أسيوط للموسيقى العربية، وذلك في إطار الإحتفالات بيوم اليتيم العربي الذي يوافق أول جمعة من أبريل كل عام.

أقيم الحفل بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، بحضور سالم صقر، مدير جميعة الأرومان فرع أسيوط، ومحمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن العديد من المواطنين.

تضمن الحفل عروض فنية لفرقة التنورة وفقرات غنائية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والغناء.

ومن جانبه قدم المحافظ، خلال الحفل، التهنئة للعرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، وحرص على مصافحتهم والتقاط الصور التذكارية معهم وتقديم مساعدات مالية قيمتها 7000 جنيه لكل "عريس وعروس"، بالإضافة إلى أدوات منزلية لعش الزوجية مساهمة من إحدى الشركات.

من جانبه، أشار المهندس ياسر الدسوقي، في تصريحات صحفية، إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم هذا الحفل باستمرار كل عام لإدخال الفرحة على الأيتام، مؤكدًا على ضرورة التكافل لمساعدة مثل هذه الأسر ممن فقدت عائلها لتكون نواةً صالحةً في بناء المجتمع، منوهًا إلى اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وتوفير الحياة الكريمة لهم.

بينما عبّر سالم صقر، مدير جمعية الأورمان فرع أسيوط، عن شكره وتقديره لدعم وحضور المحافظ ورعايته للأيتام، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تبرعت بمبالغ مالية لشراء أدوات منزلية لهؤلاء العرائس.