جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت سارة أوباما، جدت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، التي تعيش في قبيلة «الوو»، بدولة كينيا، إنها «تعتنق الإسلام، ولديها معرفة كبيرة بطبيعة المسلمين، ولديها خلفية عن القرآن، ولكنها تستخدم اللغة السواحلية في التعبد والمواد المترجمة من العربية».

أضافت، خلال حوارها للإعلامية منى سويلم، مقدمة برنامج «ON أفريقيا»، عبر فضائية «ON Live»، من كينيا، أنه «رغم أهمية الصلاة إلا أنه توجد فروض أخرى يجب تأديتها بجانبها»، مشدّدةً أنه «علينا أن نكون رحماء وطيبيون، كما علينا الاهتمام بالآخرين، وعلينا أيضًا الالتزام بفرض الزكاة كالتبرع للمساجد».

تابعت: «أنا امرأة مسلمة رحيمة»، وتلت سورة الفاتحة كاملة بالعربية.

شاهد أيضا

«ماما سارة» كما يسميها الكينيون، تعيش في قبيلة «الوو»، والتي تبعد 30 كيلو مترًا عن بحيرة فيكتوريا، وتقوم بأعمالِ خيرية عدة، ولديها مؤسسة غير هادفة للربح، لرعابة الأطفال المهمشين وتعليمهم من أجل مستقبل أفضل، وتحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والعالمي أيضًا، حيث أنها حصلت على شهادات دولية عدة على دورها في الخيري والإنساني، إلى جانب حصولها على درجة الدكتوراة الفخرية رغم أنها لم ترتاد المدارس مطلقًا، وتشتهر بأنها سيدة مسلمة ذات قلب طيب.