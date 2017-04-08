«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا

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استنكر حزب المحافظين، اليوم الجمعة، الهجوم العسكري الأمريكي على مطار الشعيرات في سوريا، معتبره انتهاكا للقانون الدولي، ودعما للمنظمات الإرهابية، واستمرار لسياسة الإرهاب الدولي.

وتابع بيان الحزب أن هذه الهجمة تمت بالمخالفة لمبادئ الشرعية الدولية، وأهدرت مواثيق واتفاقيات الأمم المتحدة.

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وأشار البيان إلى أن ذلك التوجه الدولي يؤدي إلى تقوية الإرهاب، وتعقيد الأمور في سوريا أكثر، لاسيما وأن كان الهجوم العسكري جاء لتخفيف الضغط الداخلي على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة، ومن جهة أخرى محاولة لإرضاء دول بعينها من أعوان وحلفاء أمريكا بالمنطقة.