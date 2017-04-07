مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما

شيماء مصطفى

اعترف "ناصر . أ . ع"، 38 عامًا، عامل يقيم بقرية الشعارنة الشرقية بناحية نجع النجار دائرة مركز سوهاج، اليوم الجمعة، أمام محمود أبو زيد، وكيل نيابة مركز سوهاج أنه ألقى طفليه الصغيرين أحياء في ترعة نجع حمادي بذات الناحية لانفصاله عن زوجته منذ 3 سنوات وعدم مقدرته على الإنفاق عليهما وإيفائه لمتطلبات الحياة الخاصة بهما، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.



وأضاف المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه بعد انفصاله عن زوجته يعمل باليومية في محافظة الإسكندرية، وأنه يأتي لبلدته كل 3 شهور للاطمئنان على طفليه اللذين يعيشان في منزل شقيقه.



وتابع، أنه نادم على ما فعله في حق طفليه البريئين، موضحًا أنه أقدم على ذلك عندما شعر أنه غير قادر على الإنفاق على طفليه، "أحمد"، 7 سنوات، و"محمد"، 5 سنوات.



وعن لحظة ارتكاب الجريمة قال الأب: "وضعت ابني الأول في شيكارة بلاستيك وألقيته في الترعة حتى غاص في أعماقها، وبعدها بدقائق قليلة دفعت بابني الآخر، ليفارقا الحياة وأستريح من عنائهما".



وقررت نيابة مركز سوهاج، بإشراف المستشار محمود كامل، مدير النيابة استدعاء زوجة المتهم المنفصلة عنه لسؤالها حول الواقعة.



كان مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا، أمس الخميس، من "أحمد . م . ع"، 68 عامًا، عامل، ويقيم بناحية نجع النجار دائرة مركز سوهاج، بقيام "ناصر أ . ع"، 38 عامًا، عامل ويقيم بناحية الشعارنة الشرقية دائرة المركز، باصطحاب نجليه وإلقائهما بترعة نجع حمادي من أعلى كوبري الشعارنة بذات الناحية، ما نتج عنه غرقهما.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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