بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية"

كتب- محمود مصطفى:

شهدت فكرة المقاهي الثقافية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في معظم محافظات الجمهورية قبولًا من جانب المواطنين على المقاهي.

وكان المجمع أطلق حملات دعوية على المقاهي الثقافية منذ عدة شهور للتواصل مع الناس، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم. بدءًا بمحافظات الوجه القبلي.

وبعد أن أثبتت الحملات نجاحها، بدأ مجمع البحوث الإسلامية في تطبيقها بمحافظات الوجه البحري من خلال مناطق الوعظ في هذه المحافظات.

وأثنى مواطنون على الأساليب الدعوية الجديدة، مؤكدين اعتزازهم بدور الأزهر التاريخي والمعاصر في تبصير الناس بأمور دينهم.