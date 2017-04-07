قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة

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ساعات قليلة وتستقبل محافظة سوهاج طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لتفقد عدد من المناطق الصناعية بالمحافظة، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين بها، للعمل على تقديم حلول، ونرصد في التقرير التالي أهم المشكلات التي تواجه المناطق الصناعية بسوهاج.

على مساحة تقرب من 2000 فدان، وبقرار من رئيس الوزراء تم إنشاء المنطقتين الصناعيتين غربي طهطا وجرجا، وتم افتتاح ما يقرب من 80 مشروعًا، ما بين مصانع صغيرة ومتوسطة، إلا أن صارت مساكن للأشباح، ولا يوجد سوى مصنع لإنتاج الخشب المضغوط من البوص الذرة الشامية، ومصنع للبلاستيك والموبليا، وآخر للمفروشات، بجانب صوامع الغلال، أما باق المصانع والمشروعات توقفت بسبب عدم وجود خدمات من طرق وكهرباء ومياه.

أما المنطقة الصناعية بالكوثر، التي تم إنشاؤها في التسعينات على مساحة 900 فدان، أوشكت على الاحتضار، رغم أن بها 185 مصنعًا باستثمارات قاربت 3 مليارات جنيه، إذ تواجه مشكلات عديدة من أبرزها قروض البنوك والتعثر في سدادها، ومشكلات التسويق والضرائب، وانهيار البنية التحتية، بجانب الحرائق إذ التهم حريقًا مصنع بلاستيك، وتشرد عشرات العاملين.

يقول نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، سلطان السمان، إن هناك ما يقرب من 300 مصنع بنسبة 80% متوقفة تمامًا عن العمل، في حين أن الدولة صرفت 10 مليارات جنيه، لكن تبقى مشكلات التسويق والقروض والنسب التي تحصل عليها البنوك عقبة كبيرة أمام المستثمرين، إضافة إلى سوء الخدمات، مطالبًا بتوجيه الدعم للصعيد وعد اقتصاره على الوجه البحري.

ويوضح جرجس حنا، رجل أعمال، أنه ترك المنطقة الصناعية بطهطا منذ 10 سنوات، وأغلق مشروعًا لصناعة منتجات الأقطان، بسبب عدم وجود تسويق وقلة زراعة القطن بالمحافظة، وسوء حالة الطرق وعدم وجود مياه وخدمات صحية وأمنية وغياب تام للرقابة، فأسلاك الكهرباء تم سرقتها لبيع النحاس، والدعم الحكومي غائب تمامًا، بالإضافة إلى عدم وجود معارض للتسوق، وعرقلة عملية التصدير لما تكلفه من أموال.

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وأوضح محمود جمعة، رجل أعمال: "فكرت في إنشاء مصنع للمواد الغذائية "البسكويت" بالمنطقة الصناعية، وبعدما ذهبت لكي أرى المنطقة على أرض الواقع رفضت الفكرة نهائيًا، بسبب افتقارها لأي مقومات تساعد على النجاح، فيجب إنشاء مساكن للعمالة هناك والاهتمام بالمواصلات وشبكة الكهرباء والطرق ووحدات إسعاف ومطافئ وحماية مدنية، وإن لم تتوفر تلك المطالب فلن أفكر في المجازفة بأموالي في منطقة تسكنها العقارب والأفاعي والأشباح".

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي لبحث مشكلات المستثمرين، وقرر تشكيل لجنة لبحث مشكلات المستثمرين الجادين للاستثمار في المناطق الصناعية.

وأضاف عبد المنعم أنه سيتم الاستفادة من الأراضي المخصصة لإقامة مصانع ومر عليها 3 سنوات دون الاستفادة منها، ومنحها للجادين، تزامنًا مع برنامج التنمية المحلية، الذي يدعم محافظتي سوهاج وقنا بـ500 مليون دولار، لدعم الاستثمار بالمحافظتين وتوفير كافة ما يحتاجه المستثمر لنجاح مشروعه وتوفير فرص العمل للشباب.

ويتفقد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، غدًا السبت، 3 مناطق صناعية بسوهاج، وتتضمن جولته زيارة المناطق الصناعية في غرب جرجا، حي الكوثر، وطهطا، وفي نهاية جولته يعقد اجتماعًا بالمستثمرين للوقوف على أهم المعوقات التي تواجههم.





