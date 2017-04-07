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صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات

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أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة، على دور الجمعيات الأهلية في المساهمة مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال حفل الزفاف الجماعي وتكريم الأمهات المثاليات، الذي نظمته جمعية أورمان البحيرة، برئاسة أحمد عبد المحسن، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية، بمجمع دمنهور الثقافي.

حضر الحفل، اللواء أيمن عبد المنعم، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، اللواء وفائي كامل، مستشار وزير التنمية المحلية، اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، اللواء السيد سعيد، السكرتير المساعد، القيادات التنفيذية، أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وعدد كبير من أسر وأهالي العرائس والأمهات المكرمات.

قدمت المحافظ التهنئة بالزفاف للعرائس وعددهن 5 عرائس وتمنت لهن حياة سعيدة، كما كرمت 6 أمهات مثاليات.

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وقدمت جمعية دار الأورمان بالبحيرة 5 آلاف جنيه لكل عروسة يتيمة، و700 جنيه لكل أم مثالية، بالإضافة إلى مساعدات لـ20 عروسة مقبلة على الزواج بقيمة 5 آلاف جنيه للمساعدة في تجهيزها.

يذكر أنه تم، صباح اليوم، تنظيم احتفالية لأكثر من ألف طفل يتيم باستاد دمنهور الرياضي، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا ورياضيًا.

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