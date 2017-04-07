في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

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تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، انتقد خلاله موقف الحكومة المصرية من القصف الأمريكي، الذي استهدف مطارًا للقوات النظامية في سورية، فجر اليوم الجمعة.



وقال الحريري في بيانه:" أتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إزاء الصمت المؤسف من البلطجة الأمريكية على الأراضى السورية والشعب السوري الشقيق".

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أضاف الحريري: "ليس بجديد على أمريكا التدخل العسكري في الأراضي العربية دون الرجوع إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في ظل صمت الجامعة العربية والحكام العرب من المحيط إلى الخليج"

وتابع: "تسعى أمريكا ومن خلفها إسرائيل إلى تنفيذ خريطة الشرق الأوسط الجديد، وتقسيم الدول العربية إلى دويلات والقضاء على الجيوش العربية من العراق وليبيا وأخيرا سوريا، كل هذا فى ظل صمت مخزي للحكومة المصرية والحكام العرب".

واختتم: "نعلن باسم الكثير من المصريين والعرب رفضنا القاطع للتدخل العسكرى في الدول العربية، كما ندين إرهاب الدواعش واستبداد الحكام العرب، وندعم بكل قوة حق الشعب العربي السوري في تقرير مصيره".