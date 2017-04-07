ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي»

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قالت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، مساء الجمعة، إننا "نعيش في مجتمع دائمًا يتفاخر بـ«الفحولة»"، موضحةً: «لما الشاب بيعاكس أو يتحرش بالبنات فيه دلالة على فائض جنسي، وبيكون شايف إنها حاجة تدعو إلى التفاخر وليس الخجل».

أضافت الخطيب، خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «الحياة»: «البنت لما بيتم التحرش بيها بتُلام كمان، يتقالها من إنتي اللي كنتي ماشية لوحدك، أو لابسة مش كويس، أو في وقت متأخر، دائمًا يُلقوا باللوم على البنت فقط».

تابعت: «قانون التحرش الذي تم إقراره في 2014 غير مفعل، في ناس كتير لسه مش فاهمة إن في نص قانوني يُجرم التحرش».