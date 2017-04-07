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أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة»

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أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة»

التحرير

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روّت الأستاذة الجامعية فاطمة رمضان، مساء الجمعة، تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي من قِبل أحد طلابها، داخل الحرم الجامعي، مطالبةً بأن يكون هناك قانون رادع للتحرش اللفظي والجسدي.

قالت رمضان، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية «الحياة»: «أحد طلابي قبل كده تحرض بيّ لفظيًا داخل الحرم الجامعي، ولما أواجهه يقولي (أنا معملتش أي حاجة تضرك، أنا يدوب قولت كلمة)».

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أضافت: «الطالب قالي (إيه الجمال ده يا عسلية)، قولتله (إيه اللي أنت بتقوله ده؟)، قالي (أنا آسف جدًا.. أنا مكنتش أعرف إنك دكتورة)».

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التحرير

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