«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب

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قال سعيد الجمعان، أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، وعضو اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب، اليوم الجمعة، إن البطولة ستقام بمشاركة 12 فريقًا، سيجري تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

وأضاف أن مباريات مجموعتين من الثلاثة ستقام في استادي القاهرة والدفاع الجوي، أما الثالثة فستقام مبارياتها في الإسكندرية على ملعب برج العرب.

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جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي حضره وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، للاتفاق على بعض تفاصيل البطولة، التي ستقام في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.