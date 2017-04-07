أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب

Google+ Print
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب «الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سعيد الجمعان، أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، وعضو اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب، اليوم الجمعة، إن البطولة ستقام بمشاركة 12 فريقًا، سيجري تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

وأضاف أن مباريات مجموعتين من الثلاثة ستقام في استادي القاهرة والدفاع الجوي، أما الثالثة فستقام مبارياتها في الإسكندرية على ملعب برج العرب.

شاهد أيضا

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي حضره وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، للاتفاق على بعض تفاصيل البطولة، التي ستقام في الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي