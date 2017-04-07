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«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة

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«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة «توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة

التحرير

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عقد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لمعرفة سبب عدم مشاركته في المبارايات الماضية، وعدم الإعتماد عليه نهائيًا.

واستبعد حسام البدري، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أكرم توفيق من تشكيل القلعة الحمراء، من مواجهة بتروجيت، والتي فاز بها الأحمر بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وطالب "توفيق" من سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع حسام البدري من أجل تحديد الموقف النهائي سواء البقاء عليه والاعتماد عليه أو الخروج لفترة إعارة.

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ويوجد نية لدى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في الموسم المقبل، وبخاصة أن فرصة مشاركته في الوقت الحالي أصبحت صعبة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الثلاثي حسام عاشور وحسام غالي وعمرو السولية.

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التحرير

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