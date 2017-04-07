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روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت

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روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت

مصراوي Masrawy

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا بداية من يوم غد السبت.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة، عن كوناشينكوف قوله إن وزارة الدفاع الروسية قدمت مذكرة بهذا الخصوص للملحق العسكري الأمريكي بالسفارة الأمريكية لدى روسيا.

وبذلك تكون موسكو قد نفت ما أوردته وسائل إعلام حول موافقة روسيا الحفاظ على "الخط الساخن" للاتصال مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة تحليقات طائرات الجانبين في سماء سوريا أثناء العمليات والموقعة في أكتوبر 2015.

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