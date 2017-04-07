وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الجمعة، المهندس محمد شياع السوداني، وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي، وعدد من رؤساء الاتحادات العمالية والمنظمات العربية في كل من الكويت والبحرين والإمارات، للمشاركة بمؤتمر منظمة العمل العربية في دورتها الـ ٤٤، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يواصل مطار القاهرة استقبال وزراء العمل ورؤساء الاتحادات العمالية، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية العرب، المشاركين في مؤتمر منظمة العمل العربية في دورته الرابعة والأربعين.

من المقرر أن تبدأ دورة منظمة العمل العربية، من ٩ إلى ١٦ أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة.​