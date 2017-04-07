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بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ

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عزاء والد محافظ الإسكندريةعزاء والد محافظ الإسكندرية

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عزاء والد محافظ الإسكندرية (4)عزاء والد محافظ الإسكندرية (4)

الإسكندرية - محمد عامر:

أقيم مساء اليوم، الجمعة، عزاء والد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بدار المناسبات بنادي النصر التابع للقوات المسلحة بمنطقة سموحة، شرق المدينة.

شهد العزاء حضور عدد من القيادات السياسية والعامة، من بينهم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتورة سعاد الخولي نائبة المحافظ، والدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة، واللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ووفد من مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

كان والد الدكتور محمد سلطان تُوفي، أول أمس بعد صراع طويل مع المرض، ودُفن بمدافن الإمام الشافعي بالقاهرة.

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