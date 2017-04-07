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أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية

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أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية

مصراوي Masrawy

أحمد أبوالغيط

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، قادمًا من تونس بعد جولة شملت الاتحاد الأوروبي وتونس، بحث خلالها دعم التعاون العربى الأوروبي وآخر التطورات على الساحة العربية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول أبو الغيط على الطائرة القادمة من تونس باستراحة كبار الزوار بالمطار.

التقى أبو الغيط، خلال زيارته لمقر الاتحاد الأوروبي مع كبار مسئولي الاتحاد، بحث دعم التعاون والتنسيق بشأن القضايا العربية، خاصة الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن.

كما توجه أبو الغيط إلى تونس للمشاركة فى بعض الفعاليات العربية، من بينها بعض الاجتماعات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألسكو"، وشارك فى حوار مع عدد من كبار الكتاب والمفكرين والدبلوماسيين العرب، حول شهادة أبوالغيط على حرب أكتوبر، ثم مرحلة عمله وزيرا للخارجية من 2004 وحتى 2011.

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مصراوي Masrawy

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