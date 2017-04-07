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الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم

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الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم

مصراوي Masrawy

عملية الدهس في ستوكهولم

القاهرة- (أ ش أ):

أدان الأزهر الشَّريف بشدة، عملية الدهس التي وقعت الجمعة في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد الأزهر الشَّريف، في بيان اليوم الجمعة، تأكيده على موقفه الثابت الذي يرفض كل العمليات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف الآمنين في أي مكان في العالم.

وشدد الأزهر على أن من حق جميع البشر العيش في سلام وأمان بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم، مكررًا نداءه بضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب وخطره الذي يهدد السلام العالمي.

كما تقدَّم الأزهر بخالص العزاء للسويد حكومة وشعبًا في ضحايا الغدر والإرهاب، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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