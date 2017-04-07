بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

احتفلت جمعية الأورمان بيوم اليتيم في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بتنظيم حفل زفاف جماعي لـ5 عرائس، بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، والعقيد صلاح أحمد المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان.

وكرّم العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، على هامش الحفل، 11 أمًا مثالية من مختلف أرجاء المحافظة، وكذلك عددًا من المتفوقين علميًا وحفظة القرآن والمتفوقين رياضيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، أعلن مدير جمعية الأورمان بالأقصر، في تصريحات صحفية، مساعدة عدد من الأسر الأكثر احتياجًا بمبالغ 7000 جنيه، كمساهمة لإتمام زواج الفتيات.

وأحيت فرق الأقصر للمنوعات، والأقصر للفنون والآلات الشعبية، الحفل بتقديم عدد من عروضها الفنية.