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الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم

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الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم

مصراوي Masrawy

اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم

ستوكهولم- (د ب ا):

أكدت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، لوكالة الانباء الألمانية(د.ب.أ)، أنها اعتقلت شخصا على صلة بهجوم شاحنة في وسط ستوكهولم.

وقال لارس بيستروم، المتحدث الرسمي باسم الشرطة السويدية، انه ليس لديه تفاصيل عن ملابسات الاعتقال، إلا انه قال انه سيتم استجواب المشتبه به.

وأفادت صحيفة تابلويد أفتونبلاديت في وقت سابق، إن رجلا قد اعتقل في مدينة مارستا شمال العاصمة. وقالت الصحيفة ان الرجل "اصيب بجروح طفيفة" وانه ادعى مسؤوليته عن الهجوم.

وقد أغلقت أجزاء من وسط العاصمة ستوكهولم وكذلك توقفت خدمة النقل بها .

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، قد أعلن في وقت سابق تعرض بلاده لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل شخصين، بينما تحدثت الشرطة فقط عن سقوط عدد من القتلى.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا في حادث الدهس الذى تم تنفيذه بشاحنة في وسط مدينة ستوكهولم .

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