عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب

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استمرت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان المسرح لشباب الجنوب بقصر ثقافة أسوان، اليوم الجمعة، وذلك بحضور سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب، الكاتب الصحفي والناقد هيثم الهواري، ومحمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وأقيم، اليوم، عدد من الورش الفنية والمسرحية منها، ورشة "دراما تورج" للمخرجة عبير علي، ورشة "التأليف المسرحى باستخدام الموروثات الشعبية" للكاتب والأديب أحمد أبو خنيجر، ورشة "التمثيل والإخراج" للمخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة "الديكو" للفنان خالد عطالله، وورشة "تصنيع العرائس المارونيت" للمخرج عمرو حمزة.

وتم تقديم عرضين مسرحيين، الأول "ابن الريح" تأليف جورج شحاتة وإخراج رأفت ميخائيل، تمثيل فرقة ملوي المسرحية بمحافظة المنيا، أعقبه عرض "قطة بسبع أرواح" تأليف رأفت الدويري، تمثيل فرقة مسرح مركز شباب ناصر بأسيوط.

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وانطلقت، مساء أمس الخميس، فعاليات مهرجان المسرح لشباب الجنوب "مشروع صناعة المسرح"، لدورته الثانية، المقام بمحافظة أسوان في الفترة من 6 إلى 11 أبريل الجاري، تحت رعاية حلمي النمنم، وزير الثقافة، خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان.











