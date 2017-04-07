إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق

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أحالت مديرية أوقاف المنيا، 24 موظفًا وعاملًا إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، لثبوت تقصيرهم في عملهم، خلال حملات تفتيشية، اليوم الجمعة، على مساجد مراكز مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، وملوي.

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح صحفي، إن المديرية شنت عدة حملات تفتيشية على المساجد لمتابعة مدى التزام الأئمة والخطباء بالخطبة المحددة من قبل الوزارة، والالتزام بالزي وسير العمل.

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أضاف أبو حطب أنه تقرر إحالة إمامين لعدم وجود دفاتر وثالث لتغيبه، فيما تغيب 15 عاملًا و3 خطباء ومؤذن عن الحضور إلى المساجد، وانقطاع اثنين من المفتشين عن العمل.