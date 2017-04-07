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الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

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الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب

مصراوي Masrawy

الرئيس الصيني شي جين بينج

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إنه أجرى محادثات مكثفة مع الرئيس الأمريكي دونالد خلال اجتماعهما في منتجع ترامب بولاية فلوريدا.

ووصف شي، المحادثات بأنها "اتصالات متعمقة ومطولة"، وأن الزعيمين "توصلا إلى العديد من التفاهمات المشتركة" ومن أهمها "تعميق صداقتنا" وبناء الثقة في الحفاظ على علاقة العمل الصينية الأمريكية.

وقال الرئيس الصيني "أعتقد أنه مع مرور الوقت سنبذل جهودا لتحمل مسؤوليتنا التاريخية العظيمة لتعزيز تنمية العلاقات الصينية الأمريكية وخلق الازدهار لكلا البلدين وشعبيهما ودعم السلام والاستقرار العالميين".

وذكر شي، أن ترامب وفريقه قاموا باستعدادات ممتازة للزيارة ورحبوا بحرارة بالوفد الصيني.

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