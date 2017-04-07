سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

القاهرة- (أ ش أ):

أكد حلمي فوزي، سفير إندونيسيا بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين اندونيسيا ومصر تشهد تطورًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن هذا العام يواكب الذكرى 70 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، مما يعطي دفعة قوية للشراكة وتحقيق المزيد من الرخاء والرفاهية لشعبي البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع السفير مع أكثر من 50 رجل أعمال مصري لإعلان تفاصيل معرض إندونيسيا التجاري الدولي التاسع عشر للصناعات اليدوية (INACRAFT) المزمع عقده في جاكرتا في الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري.

ودعا السفير رجال الأعمال المصريين إلى المشاركة في المعرض الذي يعد من أكبر المعارض في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث يشارك فيه أكثر من 1300 عارض في مجال الأشغال والحرف اليدوية المتنوعة، ويجذب حوالي 200 ألف زائر من الإندونيسيين والأجانب، وبلغت قيمة التعاقدات التي تمت خلال هذا المعرض 9.5 مليون دولار في عام 2015، وزادت في عام 2016 لتصل إلى 12.5 مليون دولار.

وأضاف أنه سوف يتم عرض أنواع مختلفة من المشغولات اليدوية مثل الباتيك (وهو نسيج مزين بنمط إندونيسي تقليدي) والإكسسوارات والأزياء واللعب والأحذية ومستلزمات المنازل والفنادق.

من جانبه، أشار علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذي شهده المعرض على مدار الأعوام السابقة، مؤكدا أن المعرض فرصة جيدة لاستكشاف مجالات مختلفة، وقال " أشجعكم على زيارة المعرض ونحن لن ندخر جهدا في دعم هذا الحدث التجاري الهام".