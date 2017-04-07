مقتل 20 شخصًا على الأقل جراء انقلاب عبارة في ميانمار

ناي بي داو- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة في ميانمار، مقتل 20 شخصا على الأقل إثر انقلاب عبارة في منطقة "دلتا إيراوادى".

ونقلت قناة (فوكس) نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة عن ضابط الشرطة ناي لين تان قوله، إن أكثر من 40 شخصا كانوا على متن العبارة عندما انقلبت مساء اليوم.

وأشار إلى أن عناصر من الشرطة ورجال الاطفاء يحاولون إنقاذ الركاب في نهر "نجاون" التي وقعت فيه الحادثة.

ولم يتم معرفة سبب الحادث بعد إلا أن تحقيقا يجري للوقوف على أسبابه.