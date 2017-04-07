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روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية"

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روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية"

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فلاديمير سافرونكوف

نيويورك- (د ب أ):

قال فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة المتحدة في كلمة أمام جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن الضربات الصاروخية الامريكية في سورية "استندت إلى قرار مسبق بأن سورية مذنبة".

وادان سافرونكوف بشدة العمل العسكرى الأمريكي "غير الشرعي" ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وعمل عدواني".

وانتقد سافرونكوف، ذراع التحقيق التابع لمجلس الأمن الدولي، وقال للسفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت: "انك خائف من تحقيق مستقل حقيقى".

وبدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن سورية اليوم الجمعة، بعد الضربات الأمريكية على قاعدة جوية سورية يشتبه أنها كانت منصة لإطلاق هجوم بأسلحة يشتبه أنها كيميائية، وهو الهجوم الذي أفزع المراقبين حول العالم.

ويأتي عقد جلسة مجلس الأمن بناء على إصرار من الولايات المتحدة التي تتولى الرئاسة التناوبية للمجلس الشهر الجاري.

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