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حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء"

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حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء"

مصراوي Masrawy

جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية

بيروت - (د ب أ)
استنكرت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية ، الحليفة الرئيسية للرئيس السوري بشار الاسد اليوم الجمعة، الهجوم الاميركي على قاعدة جوية سورية ووصفت ذلك بأنه "خطوة حمقاء".

وقالت الجماعة فى بيان لها "ان هذه الخطوة الحمقاء التى قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ستشكل بداية لتوتر كبير وخطير على مستوى المنطقة وستزيد من تعقيد الوضع فى العالم".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة استهدفت مطار الشعيرات العسكري السوري في محافظة حمص بوسط سورية بإجمالي 59 صاروخا من طراز توماهوك من قطع بحرية أمريكية متمركزة في البحر المتوسط، وذلك ردا على هجوم يشتبه بأنه كيميائي فى بلدة خان شيخون في ريف إدلب".

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