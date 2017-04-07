5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء

شيماء مصطفى

في دار سينما «قصر النيل»، سنة 1970، تأهب الجميع لسماع لقاء قمتيّ الفن المصري، أم كلثوم وعبدالوهاب، يُردد المذيع: «كلمات الأغنية تقول ودارت الأيام، ومرَّت الأيام،…»، كانت المرة الأولى التى تُقدم فيها كوكب الشرق الأغنية، والمرة الأولى أيضًا التى يقف فيها العازف الشاب العشريني، عُمر خورشيد، ضمن فرقة «الستْ».

متوتر كأحبال أوتار آلة الجيتار، وقفَ «خورشيد»، ببدلةٍ أنيقة، وربطة عُنق شبابية «بابيون»، يُفكر للحظات كيف ستمُر لحظات عزفه ضمن عمالقة العازفين الذين يقف وسطهم، فرغم الحبوب المُهدئة التى اشتراها قبل الحفل، لم يهدأ قلبُه أبدًا، إلى أن جاءت اللحظة التى عزفَ فيها وصلتهُ، وسط تحية ووصلة تصفيق حاد من الجمهور، أنهتها نظرة استحسان وطمأنينة أرسلتها، أم كلثوم للعازف الشاب.

وكما تقول كلمات الأغنية «مرّت الأيام»، أصبح عُمر خورشيد، أشهر عازف جيتار في مصر والوطن العربي، حاصدًا لقب «ساحر الجيتار»، حتى إنه عند توقيع اتفاقية «كامب ديفيد»، اصطحبه السادات لكّى يعزف في البيت الأبيض، فأُعجب به «كارتر» وذهب لهُ خلف الكواليس خصيصًا، ليقول: «إزاي بتعزف كده؟»، من شدة انبهاره بقُدرة «خورشيد» على دمج النغمات الشرقية والغربية.

في 29 مايو 1981، تعرض «خورشيد» لحادث سيارة مروع في نهاية شارع الهرم بجانب «ميناهاوس» وأمام مطعم «خريستو» بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته «دينا»، والفنانة، مديحة كامل، توفي «خورشيد» على إثره في سن الـ36.

ومع اقتراب ذكرى ميلاده، «المصري لايت»، يرصُد 5 حكايات رواها عُمر خورشيد بنفسه، عن حياته، حُبه للجيتار، وأم كلثوم.

5.«لم أكُن محبًا للجيتار»

في بداية حياته، لم يكُن «خورشيد» محبًا للجيتار، كمّا قال في حوار لهُ نشر على صفحات «الموعد»، 1977: «في طفولتي لم أكن أحب الجيتار أبدًا، وعندما بلغت التاسعة من العمر، وأخذت أتلقى دروس الموسيقى في المدرسة، كانت الآلة الموسيقية الوحيدة التى أكرهها هى الجيتار، الذى كُنت أفضل عليه البيانو والكمان».

كان لكره «خورشيد» للجيتار حكاية طريفة، ففي طفولته، كان نحيفًا جدًا، بحيث يصبح مظهره كوميديًا بجانب الآلة الأطول نسبيًا، ولكن مع الأيام، تغيّر الأمر، كما ذكر في الحوار المُشار إليه سابقًا: «مع الأيام غيّرت نظرتي إلى الجيتار، وبدأت أميل إليه، وكان ذلك بالتحديد عندما انتشرت موجة موسيقى (الروك آند رول) وظهرت أغاني ألفيس برسلي التي كان يغنيها وهو يعزف على الجيتار، ووجدت نفسي أنساق مع هذه الموجة أنا ورفاقي، وأخذت ألحّ على والدي بأن يشتري لي جيتاراً، ولكن والدي ووالدتي كانا يرفضان ذلك بشدّة».

كانت والدة «خورشيد» تُعارض حبه لتلك الآلة، ظنًا منها أنه سيشغله عن دروسه، لكنه أصر على حبه للجيتار، ففي أحد الأيام، كوَّن فرقة برفقة اثنين من زملائه، وذهبا معًا لشراء الجيتار «كنت أنا قد حوّشت ثمن الجيتار الذي سأشتريه من مصروفي الشخصي، وأذكر أننا، أنا وزميلي، قد أخذنا نتردّد على محل لبيع الآلات الموسيقية لنشتري الجيتارات الثلاثة، وكنا نفاصل بالثمن، ونحاول شراءها».

وأضاف ضاحكًا: «عندما لمس البائع شدّة رغبتنا في الحصول على الجيتارات أخذ يرفع الثمن أكثر وأكثر، الى أن أوصله الى اثني عشر جنيهاً للجيتار الواحد، وأذكر أنني لجأت يومها إلى الفنان الممثل عمر الحريري، وكان قريباً لأحد أصدقائي، فتوسط لي عند البائع، وأقنعه بأن يبيعني الجيتار بثمن مخفّض، وهكذا كان، وامتلكت أول جيتار في حياتي».

4.«أول أجر 5 جُنيهات»

احترفَ «خورشيد» مع الوقت عزف الجيتار، وبدأ دروس العزف من المعهد اليوناني للموسيقى، ثم المعهد الموسيقى الملكي في لندن، ثم دراسة الموسيقى النظرية والتوزيع، وتأليف الموسيقى التصويرية.

وعن كسب المال من الموسيقى، يقول «خورشيد» إن المرة الأول التى تناول فيها أجرًا عن العزف، كانت في فندق «الأقصر» بالسويس، وكان ذلك في سهرات عيدي الميلاد ورأس السنة، حيثُ اتفقت إدارة الفندق معه هو وزملائه ليعزفوا في ملهى الفندق لمدة عشرة أيام.

وبأجر يومي لكل قدره خمسة جنيهات، كمّا يحكي: «تدبّرت الأمر يومها مع والدتي فقلت لها بأني ذاهب الى الأقصر وأسوان في رحلة مدرسية، ولكنها عرفت الحقيقة بعدئذٍ من أصدقاء لعائلتي رأوني وأنا أعزف في الفندق، وهكذا، ما إن عدت الى القاهرة، حتى فوجئت بوالدتي تصرخ في وجهي، وتنتزع مني الجيتار وتحطمه، وتقول بأعلى صوتها إنها لا تريد لابنها أن يطلع مزيكاتي».

3.«المرة الأولى في فرقة الستْ»

كانت أم كلثوم صديقة شخصية لوالدة عُمر خورشيد، حتى إنه في كثير من المرات، عندما كانت الأم تسافر إلى خارج مصر، كانت أم كلثوم هي الأم البديلة، كما يذكُر «خورشيد»: «كان عمري ثماني سنوات، بقيت ستة أشهر متواصلة في بيت أم كلثوم، وكنت أجلس إلى جانبها ظهر كل يوم عندما كانت تحتضن العود وتحفظ ألحانها الجديدة، حتى إنني سمعت منها أغنية يا ظالمني بكاملها عندما كانت تحفظها».

وعندما تغنّت أم كلثوم بأغنية «ودارت الأيام»، شارك «خورشيد» ضمن فرقتها بالعزف على الجيتار، «أغنية ودارت الأيام كان فيها جملة من العزف المنفرد على الجيتار تسبق مقطع (وصفولي الصبر). ويومها طلب عبدالوهاب أن يعزف هذه الجملة عازف على الجيتار، وتذكرتني أم كلثوم، وجاءت بي إلى فرقتها».

تطوّرت العلاقة فيما بعد بين «خورشيد» وأم كلثوم، فكانت دائمًا تحنو عليه وترعاه، وعندما أخبرها بزواجه، فرحت وصارت تهتم بشراء ما يحتاجُ بيت الزوجية، بجانب رأيها فيه كفنان، كما كانت تقول: «عمر خورشيد يفهم متى يجب أن يغني المطرب، ومتى على الفرقة أن تعزف، ويفهم أيضاً كيف يضبط أوتار جيتاره على درجة الصوت».

2.«حكايتي مع نسناسة أم كلثوم»

كان يرى «خورشيد» أن أم كلثوم، إحدى أهم الفنانات المصريّات، لذلك تركّزت حكاياته في جانب كبير على أم كلثوم، المطربة والإنسانة أيضًا، كما ذكر حكاية طريفة جمعته لها: «كان في بيتها نسناسة تسميها (أنيسة)، وكان من عادتها أن تقفز دائماً من سور الحديقة إلى الشجرة وبالعكس».

وأضاف، وفقًا لـ «الموعد»: «مرة، وأنا طفل، كانت أم كلثوم تراقبني، فوجدتني أهمّ بتقليد النسناسة والقفز مثلها إلى السور ثم إلى الشجرة، فأمسكت بي وسجنت النسناسة في القفص. رحمها الله. كانت إنسانة طيبة وعظيمة في نفس الوقت، ولست أنسى أبداً كيف أنها كانت تصنع القهوة بيدها، وكيف كانت تكره البهرجة والمظاهر وتعيش كسيدة بيت بكل معنى الكلمة».

وأشار «خورشيد» أيضًا إلى أن شخصية أم كلثوم، كانت تبعث على الاحترام، مع الحفاظ على الاستمتاع بغنائها، فكانت تُعيد المقاطع عندما يعلو التصفيق، وأحيانًا عندما تريد أن تفلت من الإعادة، كانت تقوم بذلك بخفة دم، «حدث مرة أن وصلت في إحدى أغانيها إلى مقطع تقول فيه (ما تعذبناش) وقد أعادته مرتين، وارتفع صوت أحد المستمعين بقوة يطالبها بالإعادة مرة ثالثة، فالتفتت اليه وقالت بكل خفة دم: (ما تعذبناش)».

1. «أحببتُ دينا.. ولم أوفّق في الزواج من ميرفت أمين»

وعن حكاياته العاطفية، قال «خورشيد» إنه اختلف مع ميرفت أمين، بسبب: «ضياع كل منا عن الآخر، حتى أإننا لم نكن نتقابل إلا صدفة أو في المناسبات، فإن رحلاتي إلى الخارج كانت كثيرة، وعندما أكون في مصر فإن أوقاتي تتوزع طوال النهار بين الاستديوهات، وعندما أعود إلى البيت تكون قد خرجت منه أيضاً إلى عملها في الاستديوهات، وذهبت كل جهودنا عبثاً لتنظيم مواعيد اللقاء بيننا في البيت».

أما اللبنانية دينا، فكانت الزوجة المثالية في حياة «خورشيد»، كما حكى عن بداية التعارف بينهما، قائلاً: «حكايتي مع دينا هي أصلاً حكايتي مع مجتمع بيروت، فعندما جئت إليه وبدأت أعزف في الأيبي كلوب كان أمامي مجتمع لم يسمع من قبل الموسيقى الشرقية، ولكنني استطعت أن أجتذب هذا المجتمع الى المقطوعات الشرقية التي كنت أعزفها على الجيتار، وتحوّل الفن الذي أقدّمه إلى موضة انتشرت بسرعة في بيروت ومجتمعاتها الراقية».

وأضاف: «كثر الحديث في الأجواء الأرستقراطية عن عمر خورشيد، وكانت الموائد تحجز في الايبي كلوب لوجوه لم أكن أراها في حفلات الغناء العربي. ومن هنا كان التعارف بيني وبين دينا التي جاءت يوماً لتسمعني، وصودف أن أصدقاءها الذين حضرت معهم كانوا أصدقاء لي أيضاً، وهكذا تمّ التعارف بيني وبينها بواسطة هؤلاء الأصدقاء، وبدأنا نخرج ونسهر معاً، وتطورت العلاقة بيننا إلى حب مع الأيام ومع العشرة اليومية».

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads