التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى

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كرمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو"، للعام 2016/2017، في جامعة الدول العربية، لعامها الرابع والعشرين على مستوى الجمهورية، وعامها التاسع عشر على مستوى الوطن العربى.

وصرح الدكتور أحمد السعيد شلبي، مدير عام تنمية اللغة العربية، بأن الوزارة أخذت على عاتقها المسئولية، ووفرت كل السبل والإمكانات الضرورية للطلاب؛ لخروج المسابقة بصورة رائعة، مشيرًا إلى أن مراحل المسابقة تبدأ من المدرسة، فالإدارة، فالمديرية، ثم على مستوى الجمهورية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة على مستوى الوطن العربي.

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وأوضح شلبي أن المسابقة عقدت لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى، والصف الثالث الثانوى، وأن من أهدافها إحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الطلاب فى الإلقاء الشعرى المعبر الذى يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم، وكذا تنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وأضاف شلبى أنه تم تكريم العشرة الأوائل الفائزين من كل صف على مستوى الجمهورية، وكذا الفائزين على مستوى الوطن العربى وعددهم (8) طلاب من (مصر، والبحرين، والكويت، وفلسطين)، وذلك بمنحهم شهادات تقدير، ومكافآت مالية قيمة.

جدير بالذكر، أنه على هامش الاحتفالية تم عمل برنامج ترفيهى لزيارة الأهرامات والقلعة، للطلاب الفائزين على مستوى الوطن العربى.