أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى

Google+ Print
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كرمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو"، للعام 2016/2017، في جامعة الدول العربية، لعامها الرابع والعشرين على مستوى الجمهورية، وعامها التاسع عشر على مستوى الوطن العربى.

وصرح الدكتور أحمد السعيد شلبي، مدير عام تنمية اللغة العربية، بأن الوزارة أخذت على عاتقها المسئولية، ووفرت كل السبل والإمكانات الضرورية للطلاب؛ لخروج المسابقة بصورة رائعة، مشيرًا إلى أن مراحل المسابقة تبدأ من المدرسة، فالإدارة، فالمديرية، ثم على مستوى الجمهورية، ثم تأتي المرحلة الأخيرة على مستوى الوطن العربي.

شاهد أيضا

وأوضح شلبي أن المسابقة عقدت لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادى، والصف الثالث الثانوى، وأن من أهدافها إحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعالة، ورفع مستوى الطلاب فى الإلقاء الشعرى المعبر الذى يؤدى إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم، وكذا تنشيط مهارة التحدث بالفصحى.

وأضاف شلبى أنه تم تكريم العشرة الأوائل الفائزين  من كل صف على مستوى الجمهورية، وكذا الفائزين على مستوى الوطن العربى وعددهم (8) طلاب من (، والبحرين، والكويت، وفلسطين)، وذلك بمنحهم شهادات تقدير، ومكافآت مالية قيمة.

جدير بالذكر، أنه على هامش الاحتفالية تم عمل برنامج ترفيهى لزيارة الأهرامات والقلعة، للطلاب الفائزين على مستوى الوطن العربى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة