أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد

Google+ Print
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يشهد ميناء بورسعيد السياحي استئناف وعودة السفن السياحية بعد توقفها لمدة عام، ويستقبل الميناء، غدًا السبت، السفينة Al.BATRos، أولى السفن السياحية خلال هذا العام.

وترفع السفينة علم جزرالباهاما، وعلى متنها 1280 سائحًا وطاقم بحارة، ويبلغ طولها 205.4 متر وعرضها 25.2 متر، وسوف تغادر الميناء في نفس اليوم متجهه إلى ميناء إيطاليا.

شاهد أيضا

يذكر أن الميناء استقبل 3 سفن سياحية العام الماضي: أطول سفينة في العالم genting dream، وعلى متنها 2000 سائح، الباخرة voayager وعلى متنها 600 سائح، والسفينة star clipper، أسرع السفن الشراعية في العالم، وعلى متنها 150 سائحًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي