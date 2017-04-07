بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد

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يشهد ميناء بورسعيد السياحي استئناف وعودة السفن السياحية بعد توقفها لمدة عام، ويستقبل الميناء، غدًا السبت، السفينة Al.BATRos، أولى السفن السياحية خلال هذا العام.

وترفع السفينة علم جزرالباهاما، وعلى متنها 1280 سائحًا وطاقم بحارة، ويبلغ طولها 205.4 متر وعرضها 25.2 متر، وسوف تغادر الميناء في نفس اليوم متجهه إلى ميناء إيطاليا.

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يذكر أن الميناء استقبل 3 سفن سياحية العام الماضي: أطول سفينة في العالم genting dream، وعلى متنها 2000 سائح، الباخرة voayager وعلى متنها 600 سائح، والسفينة star clipper، أسرع السفن الشراعية في العالم، وعلى متنها 150 سائحًا.