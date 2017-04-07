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بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

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بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

ما زالت تتصاعد ردود الفعل حول المجزرة التي تشير الدلائل على ارتكابها من قبل قوات النظام السوري في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، شمال سوريا، وقد أثارت الصور المروعة للمجزرة حفيظة الكثيرين، من مسؤولين أو إعلاميين من مختلف أنحاء العالم، باعتبارها جريمة بخق الإنسانية جمعاء، والغريب أن رئيس الوزراء الغسرائيلي بنيامين نتنياهو ادان بشدة المجزرة المروعة، وقد نشرت القناة الثانية الغسرائيلية تقريرا خول المجزرة وعلقت عليه إحدى المذيعات باللغة الإنكليزية.

والغريب في الأمر أيضا ان المذيعة تفاعلت مع الحدث وما تم نشره من الصور المروعة من قتل الابرياء من المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء الذين لا ذنب لهم، وفي نهاية حديثها خرجت عن طورها وبدأت بالتحدث بالعربية موجهة اللوم للزعماء العرب قائلة: وينكم يا عرب .. وينكم يا إسلام، وينكم يا خونة”.

المصدر : مصرفايف

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