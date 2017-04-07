أخبار عاجلة

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك

Google+ Print
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

افتتح المئات، عصر اليوم الجمعة، المسجد الكبير وبعض المنشآت الجديدة بنادي الزمالك، بقيادة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، والعديد من الشخصيات العامة من الفنانين ولاعبين قدامى ورجال الدولة.

وحضر الافتتاح الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والفنان سمير صبري، ومحمد الشقنقيري.

شاهد أيضا

وحرص العامري فاروق، عضو مجلس إدارة الأهلي ووزير الرياضة سابقًا، على تلبية الدعوة والحضور لمقر نادي الزمالك، بميت عقبة، وتواجد طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وعبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي