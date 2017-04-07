بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك

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افتتح المئات، عصر اليوم الجمعة، المسجد الكبير وبعض المنشآت الجديدة بنادي الزمالك، بقيادة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، والعديد من الشخصيات العامة من الفنانين ولاعبين قدامى ورجال الدولة.

وحضر الافتتاح الشيخ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والفنان سمير صبري، ومحمد الشقنقيري.

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